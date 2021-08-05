За 6 месяцев прокуратурой Ингушетии к дисциплинарной ответственности привлечено 256 должностных лиц

В целях устранения нарушений внесено 155 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 256 должностных лиц, из которых 169 лиц, замещающие должности на государственной и муниципальной службе.

Основное количество выявленных прокурорами нарушений связано с представлением служащими неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В первом полугодии 2021 года установлено 307 таких фактов.

На незаконные правовые акты принесено 223 протеста, в результате прокурорского вмешательства отменено и изменено 163 из них.

Проведена антикоррупционная экспертиза 1515 нормативных правовых актов и их проектов, в результате принятых прокурорами мер исключено 86 содержавшихся в них коррупциогенных факторов.

В суды республики прокурорами предъявлено 24 исковых заявления, 4 из которых о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции на сумму 7 млн 986 тыс. рублей, 3 из них удовлетворено на сумму 7 млн 162 тыс. рублей.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 21 должностное и юридическое лицо, на которых наложены штрафы на сумму свыше 233 тыс. рублей, их взыскание находится на контроле в надзорном ведомстве.

Для решения вопроса об уголовном преследовании прокурорами в следственные органы в порядке ч. 2 ст. 37 УПК России направлено 7 материалов, на основании которых возбуждено 3 уголовных дела, по 4 материалам проводятся процессуальные проверки.

В первом полугодии на территории Ингушетии правоохранительными органами выявлено 27 преступлений коррупционной направленности, из которых 7 по фактам взяточничества. По результатам расследования в суды республики направлено 15 уголовных дел в отношении 17 лиц, из которых 14 лиц уже осуждено.

Исполнение законодательства о противодействии коррупции находится на постоянном контроле прокуратуры республики.