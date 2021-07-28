За 6 месяцев текущего года прокуратурой Ингушетии выявлено 16 тыс. нарушений закона

Об этом сообщил глава надзорного ведомства Андрей Васильченко на заседании коллегии с участием первого заместителя начальника ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Эдуарда Гусакова

По словам Васильченко, с целью их устранения выявленных нарушений принесено 960 протестов на незаконные правовые акты, внесено 2266 представлений, по которым дисциплинарным взысканиям подвергнуто 1379 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 712 лиц. В суды предъявлено 1734 иска. По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело, сообщает пресс-службы прокуратуры региона.

Мерами прокурорского реагирования в истекшем полугодии удалось ликвидировать задолженность по заработной плате на территории республики на сумму более 27 млн. руб.

Также продолжена надзорная деятельность прокуроров по пресечению фактов выплаты «серой зарплаты», уклонения от оформления с гражданами трудовых договоров, установления зарплаты ниже минимального размера. В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 21 гражданина путем заключения работодателями с ними трудовых договоров.

По результатам надзорной деятельности за исполнением законодательства в сфере защиты прав и социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров органами прокуратуры республики в первом полугодии 2021 года внесено 39 представлений об устранении выявленных нарушений.

Возросла активность прокуроров по защите прав граждан, государства и организаций посредством возмещения ущерба, причиненного актами коррупции.

Уделялось внимание вопросам организации личного приема граждан. За отчетный период принято 972 посетителя, в том числе прокурорами и их заместителями — 469.

По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры республики.