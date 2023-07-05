Статистика

За 6 месяцев текущего года в Ингушетии родилось более 3,5 тыс. детей

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За 6 месяцев текущего года в Ингушетии родилось 3669 детей, из них мальчиков — 1911, девочек — 1758. В 31 семье родились двойни.

Как сообщается в Телеграм-канале правительства региона, первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему находится Мухаммад. Далее следуют имена Абдуллах, Абубакар, Сулейман, Сейфуллах, Ахмед. Девочек чаще всего называют Аиша, Хадиджа, Сафия.

Среди редких имен для мальчиков — Муваххид, Лутфулла, Джафар, Зубайр, Салах-Ад-Дин, девочек — Умм-Имара, Асдия, Ясира, Нурия, Хузайфа, Лима, Ната, Гошта и Суна.

Всего за 6 месяцев в республике зарегистрировано 7984 актов гражданского состояния. Из них: 974 записей актов о смерти, 475 записей о заключении брака и 1570 — о расторжении брака. Установлено отцовство в отношении 1099 детей, усыновлены и удочерены 4 детей и изменили имена 193 человека.

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