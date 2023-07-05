За 6 месяцев текущего года в Ингушетии родилось более 3,5 тыс. детей

Как сообщается в Телеграм-канале правительства региона, первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему находится Мухаммад. Далее следуют имена Абдуллах, Абубакар, Сулейман, Сейфуллах, Ахмед. Девочек чаще всего называют Аиша, Хадиджа, Сафия.

Среди редких имен для мальчиков — Муваххид, Лутфулла, Джафар, Зубайр, Салах-Ад-Дин, девочек — Умм-Имара, Асдия, Ясира, Нурия, Хузайфа, Лима, Ната, Гошта и Суна.

Всего за 6 месяцев в республике зарегистрировано 7984 актов гражданского состояния. Из них: 974 записей актов о смерти, 475 записей о заключении брака и 1570 — о расторжении брака. Установлено отцовство в отношении 1099 детей, усыновлены и удочерены 4 детей и изменили имена 193 человека.