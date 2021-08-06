За 6 месяцев текущего года в СУ СКР по Ингушетии поступило 745 сообщений о преступлениях

Об этом сообщил руководитель следственного управлении СКР по республике генерал-майора юстиции Андрей Коновод, выступая с докладом на заседание коллегии, посвященной итогам работы за первое полугодие и задачам на второе полугодие 2021 года

Также, по его словам, за шесть месяцев значительно — на 32,5% — увеличилось количество сообщений, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела. На 23,2% относительно аналогичного периода прошлого года возросло количество находящихся в производстве следователей уголовных дел.

Почти вдвое увеличилось количество возбужденных уголовных дел коррупционной направленности.

Особое внимание руководством следственного управления уделяется вопросам расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В I полугодии 2021 года раскрыто 46 уголовных дел данной категории, в том числе 35 — о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Актуальным оставались вопросы организации надлежащего взаимодействия c контролирующими и правоохранительными органами при выявлении преступлений в сфере налогообложения, а также обеспечения законности при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях данной категории.

Следственным управлением продолжается работа по защите прав и законных интересов наиболее незащищенных социальных групп граждан — инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, детей-сирот. В рамках компетенции, предусмотренной законодательством России, следственными органами им оказывается всесторонняя поддержка в решении жизненных проблем.

Основные задачи, на решении которых следственное управление намерено акцентировать внимание, остаются неизменными. Это — продолжение работы по повышению качества и эффективности предварительного следствия и процессуального контроля, усиление работы в области взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами на предмет выявления, раскрытия, расследования преступлений коррупционной направленности, преступлений, связанных с невыдачей заработной платы, незаконным отчуждением земельных участков, защита прав потерпевших, в том числе малолетних и несовершеннолетних, а также иных участников уголовного судопроизводства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.