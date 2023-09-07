За 6 месяцев в Ингушетии лечение получили более 35 тыс. пациентов

Она отметила, что в медучреждениях республики функционирует 2 268 коек, обеспеченность ими составляет 43,7% на 10 тыс. населения.

«За первое полугодие в стационарах было пролечено более 35 тыс. пациентов, в поликлиниках республики зарегистрировано более 1,7 млн посещений, проведено более 0,8 млн диагностических исследований (МРТ, УЗИ, рентген и другие) и более 4 млн лабораторных исследований», — сказала руководитель Минздрава.

Важным направлением работы ведомства, по ее словам, является оказание высокотехнологичной медпомощи. По 7 профилям — нейрохирургия, травматология и ортопедия, торакальная и сердечно-сосудистая хирургия, неонатология, дерматология и онкология — высокотехнологичная медицинская помощь оказывается на базе 6 организаций. За первое полугодие такую помощь получили 356 пациентов. Углубленную диспансеризацию прошли более 7 тыс. человек.

«Продолжается работа по оказанию адресной и персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. При необходимости предоставляется медпомощь, а также решаются вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации. В рамках этой программы составлены паспорта здоровья семей мобилизованных и погибших в ходе исполнения воинского долга», — отметила Зарема Антошкиева.

Махмуд-Али Калиматов заявил, что необходимо стремиться обеспечить доступность и высокий уровень медицинских услуг для всех жителей.

«В связи с этим, я хотел бы обратить ваше внимание на необходимость внимательного и тщательного изучения работы и налаживания деятельности министерства здравоохранения республики. Это очень важная роль, которая требует глубокого понимания особенностей и потребностей нашей медицинской системы. Ожидаю от вас активного вовлечения в работу, анализа текущего состояния и выработки стратегических решений для улучшения качества и доступности медицинских услуг», — подчеркнул он, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.