За 9 месяцев текущего года турпоток в Ингушетии увеличился на 6%

«Республику в период с января по сентябрь 2023 года посетило свыше 86 тыс. туристов, что на 5,1 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошедшего года», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что рост данного показателя связан с небольшим увеличением числа гостиниц, отелей и иных средств коллективного размещения, а также повлиял успех кампаний, проводимых для привлечения туристов.