За 9 месяцев текущего года турпоток в Ингушетии увеличился на 6%
Туристический поток в республике вырос на 6,3% за прошедшие девять месяцев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.
«Республику в период с января по сентябрь 2023 года посетило свыше 86 тыс. туристов, что на 5,1 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошедшего года», — рассказал собеседник издания.
Отмечается, что рост данного показателя связан с небольшим увеличением числа гостиниц, отелей и иных средств коллективного размещения, а также повлиял успех кампаний, проводимых для привлечения туристов.