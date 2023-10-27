Туризм

За 9 месяцев текущего года турпоток в Ингушетии увеличился на 6%

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Туристический поток в республике вырос на 6,3% за прошедшие девять месяцев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

«Республику в период с января по сентябрь 2023 года посетило свыше 86 тыс. туристов, что на 5,1 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошедшего года», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что рост данного показателя связан с небольшим увеличением числа гостиниц, отелей и иных средств коллективного размещения, а также повлиял успех кампаний, проводимых для привлечения туристов.

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