Банковская система

За 9 месяцев жители Ингушетии оплатили безналично товаров и услуг на 6 млрд руб.

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За 9 месяцев 2022 года в Ингушетии было проведено свыше 10 млн безналичных операций с использованием платежных карт на сумму 6 млрд рублей.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Отделении-Национальный банк по республике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких платежей выросло на 24%, а их объем — на 18%. В общем количестве операций, совершенных в регионе за январь-сентябрь 2022 года с использованием банковских карт доля безналичных операций по оплате товаров и услуг составила почти 70%.

Расширение платежной инфраструктуры и развитие сервисов для онлайн-оплаты способствовало увеличению количества электронных терминалов более чем на 23%. Всего по данным на первое октября текущего года в республике установлено 1187 терминалов.

За год количество выпущенных в регионе платежных карт увеличилось на 13%. На первое октября 2022 года эта цифра составила свыше 433 тыс. единиц.

Напомним, с 2019 года Банк России совместно с правительством республики, министерствами и ведомствами, банками и операторами связи реализует в Ингушетии «План мероприятий (дорожная карта) по повышению финансовой доступности в сельской местности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях».

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