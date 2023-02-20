За десять лет численность населения Ингушетии увеличилось на 97 тыс. человек

Отмечается, что в регионе сохраняется тенденция урбанизации, характерная для России в целом: 54,8 % (279,3 тыс. человек) населения живет в городских населенных пунктах, 45,2 % (230.3 тыс. человек) — в сельских.

Из общей численности проживающих республике — 253,6 тыс. мужчин, 256 тыс. — женщин. Можно отметить, что по сравнению с ВПН-2010 численность мужчин увеличилась на 69 тысяч, а женщин — 28 тыс. человек.

Напомним, что перепись населения-2020 была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавиурса.

По итогам акции, Ингушетия оказалась в списке регионов-лидеров, где важнейшее государственное мероприятие было успешно реализовано. Переписной кампанией было охвачено 100% населения. На портале государственных услуг перепись прошли около 9% жителей региона, большинство воспользовалось услугами около 900 волонтеров-переписчиков.