Образование

За два года в Ингушетии капитально отремонтированы 29 школ

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За последние два года в Ингушетии капитально отремонтированы 29 школ, в 2024-2026 годах планируется обновление еще 21 учреждения, сообщила вице-премьер — министр образования и науки республики Эсет Бокова, выступая с отчетом в Народном собрании региона.

В докладе была отражена деятельность ведомства в рамках реализации нацпроекта «Образование», касающаяся создания центров образования цифрового, гуманитарного, технического направленностей, сообщает пресс-служба парламента республики.

Эсет Бокова отметила, что внедрение единых учебников для общеобразовательных учреждений стало возможно, благодаря помощи фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Работу по включению методических пособий по ингушскому языку в федеральный перечень учебников планируется завершить в марте 2024 года.

Министр отметила положительную динамику в результатах ЕГЭ за 2022-2023 учебный год. 100 баллов по выбранным предметам получили 15 выпускников, от 90 и выше баллов — 351 выпускник, заключено 88 договоров о целевом обучении.

В рамках исполнения указа Главы республики о поддержке семей участников СВО, в детские сады зачислено 225 детей военнослужащих без оплаты со стороны родителей, трудоустроено в ДОУ и образовательные учреждения 26 человек, обеспечено преимущественное право зачисления абитуриентов в колледжи и вуз в ходе приемной кампании, урегулирован вопрос предоставления отсрочки оплаты за обучение при получении первого образования.

Также Минобразования оказывается шефская помощь в оформлении пространств образовательных организаций Токмакского района Запорожской области и в обеспечении их учебно-методической литературой.

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