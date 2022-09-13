За два месяца активность ковида в Ингушетии увеличилась в 10 раз

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По данным Роспотребнадзора, в республике с начала августа наблюдается устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«На сегодняшний день недельная заболеваемость по республике в 10 раз выше, чем она была в июле 2022 года — 45,37 против 4,5 на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении кабинета министров.

Отмечается, что Роспотребнадзор подтвердил, что показатели тяжести эпидемического процесса по республике и в целом по стране имеют тенденцию к снижению. Но, с учетом того, что параллельно с ковидом активизировались и другие сезонные заболевания — ОРЗ, ОРВИ, эпидемические риски все еще сохраняются.

В связи с этим Роспотребнадзор направил предостережения в общеобразовательные учреждения и детсады республики по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства по профилактике воздушно-капельных инфекций, в том числе Covid-19. Намечено проведение профилактических визитов в образовательных и социальных учреждениях.

Как сообщалось ранее, ограничения в регионе были введены согласно указу Главы Ингушетии от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности». 1 июля этого года в Ингушетии они были сняты с учетом сохранения тенденции к снижению заболеваемости.

Система здравоохранения субъекта, по словам Главы республики Махмуд-Али Калиматова, готова в любое время развернуть до 1 тысячи коек, имеется запас лекарственных препаратов на два-три месяца.

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