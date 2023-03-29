За два месяца в Ингушетии подали 140 исков о взыскании 199 млн рублей долгов за электроэнергию

В числе наиболее крупных дел, в рамках которых принято решение в пользу гарантирующего поставщика, иски к ГУП «Ингушрегионводоканал» о взыскании долга на сумму 60,5 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Всего в январе-феврале текущего года энергетики подали 140 исков на общую сумму 199,1 млн рублей. В рамках судебной работы на счета Общества поступило 9,9 млн рублей (в том числе по искам, направленным ранее).

«Наши специалисты в рамках обеспечения надежного и качественного электроснабжения республики продолжают вести системную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности. В числе основных мер по укреплению платежной дисциплины остается претензионно-исковая работа. С абонентами, недисциплинированность которых препятствует ремонту и модернизации сетевой инфраструктуры, говорить будем нормами законодательства. Иначе обстоят дела с потребителями, чья задолженность — следствие определенных финансовых проблем. В таких ситуациях мы всегда готовы помочь — существуют различные варианты урегулирования вопроса, в том числе реструктуризация долга», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Энергетики призывают жителей региона более ответственно подходить к оплате счетов за электроэнергию. В интересах потребителей — не доводить ситуацию до исполнительного производства: сумма, предъявляемая к оплате, будет выше фактического долга, т. к. в нее будет дополнительно включен исполнительский сбор в доход государства в размере 7% от суммы задолженности.

Напомним, если дебитор не исполняет решение суда об уплате задолженности в добровольном порядке, компания обращается в службу судебных приставов. Федеральный орган применяет к должникам ограничительные меры, в том числе арест имущества и банковских счетов, временное ограничение выезда за пределы России.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.