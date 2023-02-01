За два месяца житель Ингушетии унес из неработающего кафе двери, окна и отопительные радиаторы
С мая по июль 2021 года житель Ингушетии унес из неработающего кафе «Зеленая роща», расположенного близ ФАД «Кавказ» в сельском поселении Плиево Назрановского района, 7 металлических дверей и столько же пластиковых окон, 3 отопительные батареи, газовый и электросчетчики.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону, после проведенной работы, в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России, полицейские установили и доставили в отдел гражданина, у которого принята явка с повинной.
Похищенное имущество мужчина, по его словам, сдал в пункт приема черного и цветного металла, расположенный в Малгобекском районе.