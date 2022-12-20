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За две недели в Ингушетии ОРВИ заболело более 1,1 тыс. человек

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С 5 декабря в Ингушетии острыми респираторными вирусными инфекциями заболело более 1 160 человек. В регионе наблюдается тенденция к увеличению этого показателя.

Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Борис Комурзоев на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством вице-премьера Эсет Боковой.

Комурзоев отметил, что с начала ноября ситуация по гриппу и ОРВИ стала ухудшаться во многих странах мира, исключением не стала и Россия. Он обратил внимание на необходимость проведения вакцинации, так как с каждым днем растет число заболевших.

Минздраву и Минобрнауки Боковой поставлена задача в образовательных организациях, где есть очаги гриппа, ежедневно в течение недели проводить осмотры детей, общавшихся с больными, с термометрией 2 раза в день.

«Также с целью предупреждения распространения заболевания гриппом, в школы новых детей не принимать и не переводить в другие коллективы. Сейчас нам необходимо сделать упор на все виды санитарно-просветительной работы с акцентом на профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным», — подчеркнула зампред, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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