Экстремизм

За экстремистские призывы в интернете житель Ингушетии получил условный срок

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За экстремистские призывы в интернете 31-летний житель сельского поселения Алхасты Сунженского района республики получил условный срок, сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах.

По его словам, установлено, что мужчина с использованием личного аккаунта в социальной сети Instagram (деятельность запрещена в России) опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности по признакам национальности.

Сунженским районным судом фигурант признан виновным и осужден к одному году лишения свободы (условно) с запретом также на 1 год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

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