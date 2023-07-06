За экстремистские призывы в интернете житель Ингушетии получил условный срок

По его словам, установлено, что мужчина с использованием личного аккаунта в социальной сети Instagram (деятельность запрещена в России) опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности по признакам национальности.

Сунженским районным судом фигурант признан виновным и осужден к одному году лишения свободы (условно) с запретом также на 1 год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».