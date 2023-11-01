Приговор

За езду в нетрезвом виде житель Ингушетии лишился автомобиля

0

За езду в нетрезвом виде 44-летний житель республики лишился автомобиля и отработает 200 часов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что ранее привлеченным к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, мужчина в июле текущего года вновь находился за рулем Lada Priora в нетрезвом виде.

Фигурант был отстранен от управления транспортным средством сотрудником полиции на посту КЗП «Орша-48» в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района.

Помимо конфискации автомашины в доход государства и обязательных работ, осужденный лишен права управлять ТС в течение одного года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Премьер-министр Ингушетии поручил провести качественную диспансеризацию населения
Сотрудники МЧС по Ингушетии ликвидировали условный пожар на нефтебазе
В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 704 места
В селе Аки-Юрт Ингушетии обустроили тротуар и установили освещение
Житель Ингушетии ответит в суде за стрельбу из пневматического пистолета по детям
Принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности приглашают жителей Ингушетии
В постпредстве Ингушетии в Москве провели День памяти жертв трагических событий осени 1992 года
В машине жителя Ингушетии нашли 9 кг золота на 55 млн рублей
В Назрани обустраивают ливневую канализацию на улице Дидигова
Межведомственная комиссия проверит АЗС Ингушетии на правомерность их деятельности
Не пропустившего пешехода водителя BMW задержали в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 