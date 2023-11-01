За езду в нетрезвом виде житель Ингушетии лишился автомобиля

Судом установлено, что ранее привлеченным к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, мужчина в июле текущего года вновь находился за рулем Lada Priora в нетрезвом виде.

Фигурант был отстранен от управления транспортным средством сотрудником полиции на посту КЗП «Орша-48» в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района.

Помимо конфискации автомашины в доход государства и обязательных работ, осужденный лишен права управлять ТС в течение одного года.