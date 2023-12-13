За фиктивную постановку иностранцев на учет будут судить жителя Ингушетии

Отмечается, что мужчина в марте этого года отразил в ОВМ ОМВД России по Назрановскому району факт постоянного пребывания иностранных граждан в его домовладении в сельском поселении Экажево.

На самом деле жилое помещение трудовым мигрантам не предоставлялось, тем самым фигурант лишил возможности органы, отслеживающие исполнение законодательных актов страны, осуществлять контроль за соблюдением иностранцами правил миграционного учета.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд.