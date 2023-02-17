За фиктивную постановку на учет двух иностранцев житель Ингушетии ответит в суде

По словам представителя ведомства, в период с июля прошлого года по январь текущего, в нарушение требований федерального законодательства, мужчина несколько раз в ОМВД по городу Карабулаку отразил факты постоянного пребывания в своем доме иностранных граждан, хотя фактически жилье им не предоставлялось.

Своими неправомерными действиями гражданин лишил возможности полицейских, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов России, осуществлять контроль за соблюдением указанными гражданами правил миграционного учета и их передвижения на территории страны.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Карабулакский районный суд.