Правительство

За формированием цен на жизненно необходимые лекарства в регионах усилят госконтроль

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За формированием цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в регионах усилят контроль. Положение о порядке государственного надзора в этой сфере утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как напомнили в пресс-службе правительства, цены на медикаменты из перечня «необходимых и важнейших» регулируются на двух уровнях — федеральном и региональном. В первом случае Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой устанавливают предельную отпускную цену производителей. Соответственно, производитель не может продавать лекарство аптекам и дистрибьюторам выше этой цены.

На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.

Положением предусмотрены документационная и выездная проверки. Проводиться они будут Федеральной антимонопольной службой на плановой и внеплановой основе.

Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года. Для проведения внеплановой проверки необходимо определенное основание. Например, это могут быть обращения граждан и организаций, поручения Президента и правительства, требования генпрокурора России или прокурора региона. Внеплановая проверка также может быть организована для проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения.

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