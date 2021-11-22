За формированием цен на жизненно необходимые лекарства в регионах усилят госконтроль

Как напомнили в пресс-службе правительства, цены на медикаменты из перечня «необходимых и важнейших» регулируются на двух уровнях — федеральном и региональном. В первом случае Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой устанавливают предельную отпускную цену производителей. Соответственно, производитель не может продавать лекарство аптекам и дистрибьюторам выше этой цены.

На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.

Положением предусмотрены документационная и выездная проверки. Проводиться они будут Федеральной антимонопольной службой на плановой и внеплановой основе.

Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года. Для проведения внеплановой проверки необходимо определенное основание. Например, это могут быть обращения граждан и организаций, поручения Президента и правительства, требования генпрокурора России или прокурора региона. Внеплановая проверка также может быть организована для проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения.