За год деятельности центром управления регионом Ингушетии отработано около 8 тыс. сообщений

«Для эффективности работы органов власти обязательно должна быть выстроена обратная связь с населением. У простых граждан должна быть возможность быть услышанными в самых высоких инстанциях, если их проблемы не решаются. Много полезных инициатив до нас дошло, благодаря активности неравнодушных жителей республики. Хочу пожелать Центру управления регионом дальнейших успехов и развития на благо республики», — отметил Калиматов.

В пресс-службе Главы и правительства региона сообщили, что за год ЦУР обработано около 8000 сообщений, в том числе в системе инцидент менеджмент-6065, на платформе обратной связи-1755. Все они сортируются по различным направлениям: медицина, образование, транспорт, экология, строительство, СМИ, безопасность, нацпроекты, ЖКХ, социальная защита, госуслуги, вакцинация.

Благодаря слаженной работе сотрудников центра в 2021 году существенно снизилось среднее время ожидания жителями региона ответов от органов власти. В сравнении с 2020 годом оно сократилось с 13 часов 51 минуты до 3 часов 22 минут.

Напомним, центры управления регионами были открыты в субъектах России в минувшем году по поручению Президента Владимира Путина.