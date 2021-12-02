ЦУР

За год деятельности центром управления регионом Ингушетии отработано около 8 тыс. сообщений

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Центром управления регионом Ингушетии, отрытом 1 декабря 2020 года, отработано около 8 тыс. сообщений. Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил важную роль ЦУР при взаимодействии властей с жителями региона, что позволяет быстро оценить состояние дел и увидеть проблемные места.

«Для эффективности работы органов власти обязательно должна быть выстроена обратная связь с населением. У простых граждан должна быть возможность быть услышанными в самых высоких инстанциях, если их проблемы не решаются. Много полезных инициатив до нас дошло, благодаря активности неравнодушных жителей республики. Хочу пожелать Центру управления регионом дальнейших успехов и развития на благо республики», — отметил Калиматов.

В пресс-службе Главы и правительства региона сообщили, что за год ЦУР обработано около 8000 сообщений, в том числе в системе инцидент менеджмент-6065, на платформе обратной связи-1755. Все они сортируются по различным направлениям: медицина, образование, транспорт, экология, строительство, СМИ, безопасность, нацпроекты, ЖКХ, социальная защита, госуслуги, вакцинация.

Благодаря слаженной работе сотрудников центра в 2021 году существенно снизилось среднее время ожидания жителями региона ответов от органов власти. В сравнении с 2020 годом оно сократилось с 13 часов 51 минуты до 3 часов 22 минут.

Напомним, центры управления регионами были открыты в субъектах России в минувшем году по поручению Президента Владимира Путина.

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