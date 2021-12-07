За год уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился на 6,2%

По его словам, в рамках комплекса мер, направленных на восстановление (до уровня IV квартала 2019 года) численности занятого населения республики, охвачено около 31 000 участников и трудоустроено свыше 9 800 человек, 19 из которых — люди с ограниченными возможностями.

«Эта работа находится в активной фазе, и показатели будут выполнены в полном объеме к концу IV квартала 2021 года», — отметил Хашагульгов.

Он добавил, что особую роль в снижении напряженности на рынке труда играют лидирующие позиции республики в рамках поддержки индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве граждан. Так, Ингушетия занимает 1 место в СКФО и второе место в России среди регионов.

Субъект также на ведущих позициях в округе и по количеству выданных на портале «Работа в России» направлений на трудоустройство — 2 тыс. 700, в их числе 14 инвалидов, что составляет 62,2% от планового показателя.

Калиматов обратил внимание на то, что в регионе увеличилось количество рабочих мест, в чем сыграло значительную роль открытие промпредприятий, швейной и обувной фабрик, птицеводческого комплекса. Он поставил задачу муниципалитетам активнее проводить работу по информированию жителей об актуальных вакансиях, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.