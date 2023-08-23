За год в Ингушетии кредитный портфель бизнеса увеличился в 1,6 раза

«Меры поддержки способствуют сохранению высокой кредитной активности малого и среднего бизнеса в Ингушетии. Бизнес региона активно пользуется возможностями льготного кредитования. Большинство заемщиков среди МСП в республике — сельхозпредприятия, что объясняется региональными особенностями экономики», — отметил управляющий отделением‑НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Средства на счетах организаций республики за год выросли на 32% и достигли на 1 июля около 2,1 млрд рублей, накопления индивидуальных предпринимателей увеличились почти в 1,6 раза, до 197 млн рублей.