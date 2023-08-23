Кредит

За год в Ингушетии кредитный портфель бизнеса увеличился в 1,6 раза

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Кредитный портфель бизнеса на 1 июля текущего года в Ингушетии составил 4,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года в 1,6 раза. Основная доля обязательств предприятий перед банками по-прежнему приходится на субъекты МСП — 85,5%.

«Меры поддержки способствуют сохранению высокой кредитной активности малого и среднего бизнеса в Ингушетии. Бизнес региона активно пользуется возможностями льготного кредитования. Большинство заемщиков среди МСП в республике — сельхозпредприятия, что объясняется региональными особенностями экономики», — отметил управляющий отделением‑НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Средства на счетах организаций республики за год выросли на 32% и достигли на 1 июля около 2,1 млрд рублей, накопления индивидуальных предпринимателей увеличились почти в 1,6 раза, до 197 млн рублей.

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