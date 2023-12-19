Прокуратура

За групповое избиение оппонента и повреждение его машины житель Ингушетии ответит в суде

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За групповое избиение оппонента и повреждение чужого имущества 39-летний житель республики ответит в суде, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый в июле этого года в сельском поселении Экажево Назрановского района из-за ранее сложившихся неприязненных отношений совместно с другими лицами избил жителя региона, причинив средней тяжести вред его здоровью.

Также фигурант из травматического пистолета произвел 4 выстрела в автомобиль потерпевшего Toyota Camry. Материальный ущерб составил 54,5 тыс. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.

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