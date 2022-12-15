Приговор

За хранение 5 кг золота житель Ингушетии получил условный срок

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Прокуратура Ингушетии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя региона, который признан виновным в незаконном хранении драгоценных металлов.

По версии следствия, мужчина в 2010 году на территории республики незаконно приобрел и хранил по месту жительства в городе Назрани золото в виде 12 слитков, общей массой около 5 кг, стоимостью более 18,8 млн. рублей, вплоть до изъятия сотрудниками УФСБ по региону в мае текущего года.

Приговором Магасского районного суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Изъятое у осужденного золото обращено в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

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