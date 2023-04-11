Наркотики

За хранение 600 граммов мефедрона будут судить жителя Ингушетии

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За хранение наркотиков в особо крупном размере 24-летний житель республики предстанет перед судом, сообщили «Ингушетии» в прокуратуре региона.

По информации надзорного ведомства, молодой человек в сентябре минувшего года приобрел для личного употребления метилэфедрон, массой 0,695 гр. Он был задержан правоохранителями Чечни в станице Бороздиновская Шелковского района с поличным.

В ноябре 2022 года уже сотрудниками УНК МВД по Ингушетии по месту жительства обвиняемого в городе Карабулаке был обнаружено 600 граммов мефедрона.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу.

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