За хранение 600 граммов мефедрона будут судить жителя Ингушетии

По информации надзорного ведомства, молодой человек в сентябре минувшего года приобрел для личного употребления метилэфедрон, массой 0,695 гр. Он был задержан правоохранителями Чечни в станице Бороздиновская Шелковского района с поличным.

В ноябре 2022 года уже сотрудниками УНК МВД по Ингушетии по месту жительства обвиняемого в городе Карабулаке был обнаружено 600 граммов мефедрона.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу.