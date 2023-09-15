За хранение двух золотых слитков жительница Ингушетии получила условный срок

Установлено, что в 2009 году женщина незаконно приобрела и хранила по месту своего жительства два слитка золота общей массой около 600 граммов, стоимостью свыше 2,6 млн рублей, вплоть до изъятие драгоценного металла сотрудниками управления ФСБ по республике в марте текущего года.

Наказание приговором Малгобеского городского суда в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год назначено с учетом наличия на ее иждивении 6-х несовершеннолетних детей.

Изъятое у осужденной золото обращено в доход государства.

В надзорном ведомстве региона напомнили, что в соответствии с требованиями закона, добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, установленный правительством России. При нелегальном обороте то же золото подлежит принудительному изъятию в пользу государства.