За хранение гранат жителя Ингушетии осудили на 3,5 года колонии

По словам собеседника издания, мужчина незаконно хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, которые были обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками управления ФСБ России по республике.

Фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 30 тыс. рублей в доход государства.