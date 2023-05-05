Приговор

За хранение гранат жителя Ингушетии осудили на 3,5 года колонии

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Приговором Магасского районного суда 37-летний ранее судимый житель республики признан виновным незаконном хранении взрывных устройств, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФСБ по региону.

По словам собеседника издания, мужчина незаконно хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, которые были обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками управления ФСБ России по республике.

Фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 30 тыс. рублей в доход государства.

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