Оружие

За хранение гранаты будут судить жителя Ингушетии

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34-летний житель Малгобекского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

По данным следствия, мужчина хранил по месту своего жительства в сельском поселении Аки-Юрт осколочную ручную гранату до апреля текущего года. Она была обнаружена в хозяйственной постройке во дворе его домовладения и изъята в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия правоохранителями.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.

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