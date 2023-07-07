За хранение гранаты будут судить жителя Ингушетии

По данным следствия, мужчина хранил по месту своего жительства в сельском поселении Аки-Юрт осколочную ручную гранату до апреля текущего года. Она была обнаружена в хозяйственной постройке во дворе его домовладения и изъята в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия правоохранителями.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.