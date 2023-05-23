За хранение гранаты и патронов житель Ингушетии получил 3,5 года колонии

Собеседник издания отметил, что мужчина хранил по месту своего жительства патроны и гранату со взрывателем, которые в прошлого года обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники управления ФСБ России по региону.

Магасским районным судом фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тыс. рублей.