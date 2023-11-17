За хранение гранаты и патронов жителя Ингушетии приговорили к 4,5 годам колонии

Как отмечается, обвиняемый хранил во дворе частного домовладения в сельском поселении Новый Редант ручную осколочную гранату с запалом и 38 патронов калибра 9 мм. Они были обнаружены сотрудниками управления ФСБ по региону в апреле текущего года.

С учетом не отбытой части наказания по предыдущему приговору и наличия на иждивении 4-х малолетних детей, Малгобекский городской суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также фигуранта оштрафовали на 20 тыс. рублей.