Приговор

За хранение гранаты и патронов жителя Ингушетии приговорили к 4,5 годам колонии

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В незаконном хранении взрывного устройства и боеприпасов признан виновным 32-летний житель Малгобекского района, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.

Как отмечается, обвиняемый хранил во дворе частного домовладения в сельском поселении Новый Редант ручную осколочную гранату с запалом и 38 патронов калибра 9 мм. Они были обнаружены сотрудниками управления ФСБ по региону в апреле текущего года.

С учетом не отбытой части наказания по предыдущему приговору и наличия на иждивении 4-х малолетних детей, Малгобекский городской суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также фигуранта оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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