Приговор

За хранение гранаты осужден житель Ингушетии

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В незаконном хранении взрывного устройства признан виновным 52-летний житель города Назрани, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФСБ по региону.

Как отметил собеседник издания, мужчина хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату со взрывателем, которые были обнаружены и изъяты 31 октября прошлого года сотрудниками управления ФСБ по республике при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка, фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселения, со штрафом 30 тыс. рублей в доход государства.

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