За хранение гранаты осужден житель Ингушетии

Как отметил собеседник издания, мужчина хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату со взрывателем, которые были обнаружены и изъяты 31 октября прошлого года сотрудниками управления ФСБ по республике при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка, фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселения, со штрафом 30 тыс. рублей в доход государства.