За хранение гранаты с запалом житель Ингушетии получил три года тюрьмы и штраф
В Ингушетии 26-летний местный житель признан виновным в незаконном хранении взрывного устройства, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФСБ по региону.
Установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату с запалом, которые в октябре прошлого года были обнаружены и изъяты сотрудниками управления федеральной службы безопасности по республике во время проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Магасским районным судом ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тыс. рублей.