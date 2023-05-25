За хранение гранаты с запалом житель Ингушетии получил три года тюрьмы и штраф

Установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату с запалом, которые в октябре прошлого года были обнаружены и изъяты сотрудниками управления федеральной службы безопасности по республике во время проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Магасским районным судом ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тыс. рублей.