Оружие

За хранение гранаты житель Ингушетии приговорен к трем годам колонии

0

В незаконном хранении взрывного устройства признан виновным житель сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату с запалом, которые были изъяты сотрудниками управления ФСБ по региону в ходе обыска.

Малгобекский городской суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Энергетики Ингушетии завоевали «серебро» спартакиады «Россети Северный Кавказ»
Житель Ингушетии сознался в убийстве годовой давности
На Мемориале памяти и славы Ингушетии прошел квест «Дальневосточная победа»
Меры господдержки оказали влияние на развитие АПК Ингушетии - Банк России
В краеведческом музее Ингушетии планируют проводить встречи народных мастеров
Ингушским школьникам рассказали о героях Отечественной войны 1812 года
В аппарате УПЧ в Ингушетии открыли горячую линию по мониторингу соблюдения прав на выборах
Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Российский берег. Осенняя феерия online»
Дагестанские народы по праву считают Расула Гамзатова национальным достоянием — Глава Ингушетии
В сбыте контрафактного алкоголя подозревается жительница Ингушетии
В Ингушетии развернут мобильные медкомплексы для вакцинации населения

Главное

Яндекс.Метрика

 