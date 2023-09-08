За хранение гранаты житель Ингушетии приговорен к трем годам колонии
В незаконном хранении взрывного устройства признан виновным житель сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Судом установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату с запалом, которые были изъяты сотрудниками управления ФСБ по региону в ходе обыска.
Малгобекский городской суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.