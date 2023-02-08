Наркотики

За хранение мефедрона в Ингушетии будут судить жительницу Вологды

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В Ингушетии будут судить 18-летнюю жительницу Вологды за незаконное хранение без цели сбыта наркотиков.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в ноябре прошлого года в городе Сунжа девушка незаконно приобрела бесконтактным способом из «закладки» для личного потребления мефедрон — 4,7 гр.

Обвиняемая была задержана правоохранителями с поличным и заключена под стражу.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд региона.

 

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