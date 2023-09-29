За хранение пистолета и героина осужден житель Ингушетии
В незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотиков признан виновным 29-летний житель Назрановского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
Установлено, что мужчина хранил по месту своего жительства в сельском поселении Экажево 16 патронов калибра 9 мм, пистолет конструкции Макарова, также при нем обнаружен героин — 0,86 гр.
Оружие, боеприпасы и наркотическое средство были изъяты правоохранителями в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Приговором Назрановского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года и 3-х месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.