Приговор

За хранение пистолета и героина осужден житель Ингушетии

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В незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотиков признан виновным 29-летний житель Назрановского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Установлено, что мужчина хранил по месту своего жительства в сельском поселении Экажево 16 патронов калибра 9 мм, пистолет конструкции Макарова, также при нем обнаружен героин — 0,86 гр.

Оружие, боеприпасы и наркотическое средство были изъяты правоохранителями в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором Назрановского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года и 3-х месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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