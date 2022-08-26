За хранение пистолета жителя Ингушетии приговорили к принудительным работам
Прокуратурой города Магаса Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя республики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Судом установлено, что мужчина, незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания в столице республики пистолет конструкции Макарова и магазин к нему, снаряженный тремя патронами калибра 9 мм.
Указанное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранителями в январе этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
Приговором Магасского районного суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства.