Приговор

За хранение пистолета жителя Ингушетии приговорили к принудительным работам

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Прокуратурой города Магаса Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя республики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что мужчина, незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания в столице республики пистолет конструкции Макарова и магазин к нему, снаряженный тремя патронами калибра 9 мм.

Указанное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранителями в январе этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Магасского районного суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства.

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