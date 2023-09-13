За хранение самодельной гранаты житель Ингушетии получил три года тюрьмы

В апреле этого года взрывное устройство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками управления УФСБ России по региону во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Помимо временного лишения свободы, приговором Малгобекского городского суда мужчина, на иждивении которого находятся двое малолетних детей, оштрафован на 20 тыс. рублей в доход государства.