Оружие

За хранение самодельной гранаты житель Ингушетии получил три года тюрьмы

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За хранение самодельной ручной гранаты 24-летний житель сельского поселения Новый Редант Малгобекского района получил три года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

В апреле этого года взрывное устройство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками управления УФСБ России по региону во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Помимо временного лишения свободы, приговором Малгобекского городского суда мужчина, на иждивении которого находятся двое малолетних детей, оштрафован на 20 тыс. рублей в доход государства.

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