За хранение самодельной гранаты житель Ингушетии получил три года тюрьмы
За хранение самодельной ручной гранаты 24-летний житель сельского поселения Новый Редант Малгобекского района получил три года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
В апреле этого года взрывное устройство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками управления УФСБ России по региону во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Помимо временного лишения свободы, приговором Малгобекского городского суда мужчина, на иждивении которого находятся двое малолетних детей, оштрафован на 20 тыс. рублей в доход государства.