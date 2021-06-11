Приговор

За хранение в машине боевой гранаты жителя Ингушетии приговорили к колонии

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Житель города Карабулака Ингушетии осужден за незаконное приобретение ручной гранаты и хранение ее с октября 2020 года под сидением своего автомобиля. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратурой поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Карабулака, который приобрел и хранил с октября 2020 года под водительским сиденьем своего автомобиля боевую ручную гранату марки «РГН» и запал марки «УДЗ». Все это было обнаружено сотрудниками УФСБ России по республике в ходе оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также с учетом позиции гособвинителя, подсудимому назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

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