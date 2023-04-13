За I квартал текущего года в Ингушетии родилось 17 двойняшек

Мальчиков средин новорожденных, как и по итогам прошлого года, больше, чем девочек: 1011 против 966, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Самыми популярными детскими именами в 2023 году остаются: Мухаммад, Абубакар, Сулейман, Халид, Сейфуллах, Ахмед, Умар, Саид, а также Аиша, Хадиджа, Сафия, Асия, Фатима, Амина.

Редкие имена мальчиков — Ихсан, Берс, Исрам, Умайр, Альяса, Джунид, Хузайф, Мухаммад-Чад, девочек — Ната, Гошта, Суна, Амура, Мелек, Азра, Умм-Кульсум, Асена, Эльзана.