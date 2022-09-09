За II квартал 2022 года мэрией Сунжи Ингушетии обработано 270 обращений пользователей соцсетей
Центром управления регионом Ингушетии за второй квартал 2022 года отписано администрации города Сунжа более 250 обращений граждан.
В системе «Инцидент-менеджмент» за последний квартал мэрией обработано 270 обращений граждан. Как сообщили в администрации города, основной объем обращений касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, 9 обращений — сферы благоустройства, и 3 обращения — сферы социального обслуживания населения.
Напомним, система «Инцидент-менеджмент» — это система мониторинга, ее основная цель — быстрое реагирование на темы, которые поднимают пользователи соцсетей.