Награды

За исполнение служебного долга в зоне СВО в Ингушетии наградили полицейских

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За исполнение служебного долга в зоне СВО заместитель министра внутренних дел по Ингушетии Багомед Маммаев вручил ведомственные награды офицерам полиции.

Нагрудным знаком МВД России «За отличие в службе в особых условиях» отмечены старший инспектор управления по вопросам миграции Магомед Героев и старший уполномоченный по особо важным делам ОРЧ СБ министерства внутренних дел по республике старший лейтенант полиции Ахмед Картоев.

«Успешное выполнение задач в особых условиях, достижение высоких результатов в служебной деятельности достойны уважения и не остаются незамеченными руководством и коллегами», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

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