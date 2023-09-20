За исполнение служебного долга в зоне СВО в Ингушетии наградили полицейских

Нагрудным знаком МВД России «За отличие в службе в особых условиях» отмечены старший инспектор управления по вопросам миграции Магомед Героев и старший уполномоченный по особо важным делам ОРЧ СБ министерства внутренних дел по республике старший лейтенант полиции Ахмед Картоев.

«Успешное выполнение задач в особых условиях, достижение высоких результатов в служебной деятельности достойны уважения и не остаются незамеченными руководством и коллегами», — отметили в пресс-службе МВД по региону.