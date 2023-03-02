За капремонт домов в Ингушетии платят только 30% собственников помещений

По его словам, для повышения показателя активизирована претензионно-исковая работа, по результатам которой на сегодня подано более 7 тыс. заявлений в суд на общую сумму свыше 128,8 млн рублей. Из них судами приняты в пользу Фонда 4 116 решений о взыскании задолженности на сумму 52 157 950 рублей (41%).

«На сегодня взыскано свыше 10,3 млн рублей, что составляет 28,8% от необходимых к взысканию средств по судебным решениям», — отметил Сластенин.

В соответствии с краткосрочным планом реализации республиканской программы в прошлом году проведено 69 видов работ. Все они, как сказал докладчик, завершены в полном объеме и установленный срок.

Вице-премьер Тимур Фаттахов, в свою очередь, добавил, что в республике жители периодически информируются о необходимости оплаты взносов через СМИ, печатные издания, социальные сети. Проводятся поквартирные обходы с привлечением телевидения. Создан ЕРКЦ, решается вопрос включения взноса на капремонт в единый платежный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Также зампредом было отмечено, что реализация плана по капитальному ремонту МКД республики напрямую зависит от взносов населения.

Заслушав доклады, Надыкто предложил усилить работу по намеченному курсу для увеличения взносов собственников, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что республиканский Фонд капремонта многоквартирных домов создан в 2013 году. Взносы собственникам помещений начисляются с 2014 года.