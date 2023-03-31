За кражу автомобиля знакомого житель Ингушетии ответит в суде

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина 3 марта этого года в сельском поселении Экажево, находясь в автомобиле ВАЗ-21083, принадлежащем его знакомому, угнал его, воспользовавшись временным отсутствием хозяина. В тот же день он продал автомобиль ничего не подозревавшему третьему лицу, причинив ущерб на сумму около 44 тыс. рублей.

Его причастность к краже полицией была установлена через два дня, а машина возвращена законному владельцу.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.