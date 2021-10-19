За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а за покупку и хранение — до одного года лишения свободы.

Обладатель фальшивой справки, оказавшийся источником инфекции, может быть привлечен к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы), а в случае гибели человека при данных обстоятельствах (заразившегося от него) нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

В МВД призвали граждан сообщать о ставших им известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации по телефонам: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28, либо обратиться в ближайший территориальный отдел внутренних дел.

В то же время, силовое ведомство призывает жителей республики пройти вакцинацию, не прислушиваясь к различным «экспертам» в социальных сетях, далеких от медицины.

«В условиях прямой и очевидной опасности подхватить тяжелое заболевание, которое к тому же может передаться родным и близким, учитывая, что шансы защиты от инфекции существенно возрастают при прививке, отказ от вакцинации вряд ли можно считать правильным поступком», — отметили в пресс-службе МВД по региону.