Коронавирус

За минувшие сутки в Ингушетии умерли два человека с Covid-19

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В Ингушетии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 317, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 27 сентября в регионе проведено 461 977 скрининговых исследования, 21 258 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).

Выздоровело 19 513 человек (+102 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 64.

318 человек госпитализировано, 115 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

1110 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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