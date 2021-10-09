Коронавирус

За минувшие сутки в Ингушетии умерли два пациента с Covid-19

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За минувшие сутки в России умерли 968 человек с коронавирусом, за весь период — 215 453. В Ингушетии скончались два пациента, всего — 336 человек.

За сутки в стране подтверждено 29 362 случая Covid-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего нарастающим итогом зарегистрировано 7 746 718 случаев коронавируса.

На 9 октября в Ингушетии 23 101 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).

За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлении 21 049 человек, за весь период — 6 840 845.

В республике выздоровело всего 20 416 (+34 за сутки).

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