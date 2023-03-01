За минувший год в Ингушетии на 15% выросло число КФХ

По данным руководителя Минсельхоза региона Магамеда Гагиева, в 2022 году по нацпроекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» для региона была предусмотрена общая сумма более 75 млн рублей. Грантополучателями по программе «Агростартап» стали 103 фермера. Поддержка их составила более 53 млн рублей. 4 сельскохозяйственным кооперативам выданы субсидии на возмещение части понесенных затрат в размере более 20 млн руб.

«Еще 55 предпринимателям мы смогли помочь в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». На расширение семейных ферм им выдали гранты в размере 53 млн рублей. 4 кооператива получили поддержку на сумму более 21 млн рублей», — сказал министр.

Чтобы построить успешный агробизнес, мало получить деньги — нужны технологии, кадры и знания, считает Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Для повышения эффективности бизнеса фермеров, роста конкурентоспособности и сбыта их продукции их необходимо дальше сопровождать, помогать им. Учитывая, что сегодня фермерство становится прибыльным занятием, необходимо продолжать повышать престиж сельского труда. Радует, что среди населения растет запрос на вкусную и натуральную продукцию. Предпринимательство в данной области приобретает все большую значимость в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны в целом», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, руководитель субъекта объявил 2023 год в Ингушетии Годом сельского хозяйства и экологии.