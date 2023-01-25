За минувший год в Ингушетии погибло 5 человек от отравления угарным газом

Об этом было сообщено на совещании с участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова, начальника департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Руководитель субъекта подчеркнул, что «безопасность жителей при эксплуатации газового оборудования — основная цель газификации региона». Поэтому подключением оборудования должны заниматься только специалисты.

«Самовольные врезки, самостоятельная установка оборудования не заводского изготовления неквалифицированными кадрами, подключение газоиспользующего оборудования к дымовым каналам с использованием несоответствующих области применения дымоотводов, отсутствие вентиляционных каналов несут угрозу жизни граждан — это необходимо осознавать», — отметил Калиматов.

На совещании было дано поручение утвердить комплексные планы мероприятий, направленных на обеспечение безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.