За минувший год в Ингушетии погибло 5 человек от отравления угарным газом
По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», в минувшем году в Ингушетии зарегистрировано 14 происшествий при использовании газа в быту. Пострадало 28 человек, пятеро из них — погибли.
Об этом было сообщено на совещании с участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова, начальника департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
Руководитель субъекта подчеркнул, что «безопасность жителей при эксплуатации газового оборудования — основная цель газификации региона». Поэтому подключением оборудования должны заниматься только специалисты.
«Самовольные врезки, самостоятельная установка оборудования не заводского изготовления неквалифицированными кадрами, подключение газоиспользующего оборудования к дымовым каналам с использованием несоответствующих области применения дымоотводов, отсутствие вентиляционных каналов несут угрозу жизни граждан — это необходимо осознавать», — отметил Калиматов.
На совещании было дано поручение утвердить комплексные планы мероприятий, направленных на обеспечение безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.