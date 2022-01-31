За минувшую неделю огнеборцы в Ингушетии спасли 5 человек из трех пожаров

«За прошлую неделю пожарно-спасательные подразделения 3 раза привлекались на тушение пожаров. На пожаре спасено 5 человек, 4 эвакуировано. Также с жителями региона проведены разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 140 человек», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали жителей не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.