За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места
Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены, сообщается на сайте кабинета министров.
Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Напомним, 21 сентября текущего года Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.
Согласно указу Президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.