За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места

Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены, сообщается на сайте кабинета министров.

Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Напомним, 21 сентября текущего года Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Согласно указу Президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.