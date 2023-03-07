Мошенничество

За мошенничество с жильем на 6 млн рублей житель Ингушетии получил 2,5 года тюрьмы

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38-летний житель республики признан виновным в совершении 7 эпизодов мошенничества с жильем, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина, заранее зная, что ему не удастся выполнить взятые на себя обязательства, в 2017-2018 годах вводил своих знакомых в заблуждение, относительно возможности приобретения жилья в городе Малгобеке в строящемся МКД по заниженным ценам.

Поверив ему, жители республики передавали денежные средства и тот путем мошенничества похитил у 7 граждан более 6,2 млн рублей.

Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению и стал скрываться от обманутых покупателей за пределами республики.

Осознав, что они стали жертвой мошенника, потерпевшие обратились за защитой своих прав в правоохранительные органы.

Приговором Малгобекского городского суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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